Co w skrzynce, to na języku. Felieton Dariusza Szretera

No i stało się: Szwedzi karnie posłuchali apelu Krystyny Pawłowicz i błyskawicznie odesłali nam z powrotem nasze dobro narodowe, w osobach Krychowiaka i spółki. Że nie takie „skarby” autorka słynnego wpisu miała na myśli? Cóż, wszystkiego od razu mieć nie można, a każdy sukces, nawet jeśli połowiczny, też powinien cieszyć. Szczególnie, że podobnych osiągnięć naszej dyplomacji w ostatnich czasach ze świecą szukać. Od dawna powtarzam, że pani Krystyna zasługuje na coś więcej niż miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Z powodzeniem mogłaby przejąć np. funkcję szefa kancelarii premiera. Nad Michałem Dworczykiem ma bowiem taką przewagę, że co jej przyjdzie do głowy – to od razu publikuje to w mediach społecznościowych. W związku z tym hakowanie jej skrzynki mailowej nie ma większego sensu.

Ciekawa sprawa z tymi mailami. Mówią, że to robota Ruskich. Pamiętają Państwo jeszcze jaka to była awantura, kiedy pięć temu rząd zawiesił mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim? Pomorscy samorządowcy ostrzegali wówczas, że to pogrąży rozwój przygranicznego handlu i usług, napędzany przez klientów z Kaliningradu. Ale stanowisko polityków PiS było twarde. Rozszczelnienie granic pozwala w łatwy sposób przybywać do Polski ludziom, których niekoniecznie chcemy tutaj widzieć – przekonywali. I teraz, zamiast pozyskiwać i wykorzystywać informacje o promocjach w Lidlu i Biedronce, „ci ludzie” zdalnie wykradają hasła do skrzynek mailowych ważnych polskich polityków. Prywatnych skrzynek - dodajmy, bo tych rządowych, dla bezpieczeństwa, pan Dworczyk z kolegami woleli nie używać.

O ile to w ogóle Rosjanie, bo jak na razie nasze służby z wyjaśnianiem tej sprawy są trochę jak dziecko we mgle. Albo lepiej: w chmurze. Ale jest i dobra wiadomość. Państwo czuwa. Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński poinformował, że do potencjalnie narażonych na ataki hakerskie będzie chodzić policja i instruować jak bezpiecznie korzystać z maila. Więc jeśli o szóstej rano do Państwa drzwi niespodziewanie zadzwonią mundurowi, proszę nie panikować, nie pakować szczoteczki do zębów, tylko uruchomić komputer i grzecznie czekać na wykład.