Budowa węzła Karwiny. PKP PLK: "Gdynia nie respektuje ustaleń ważnych dla mieszkańców"

Jak słyszymy, dla PKP PLK wciąż wiążące są ustalenia z 2017 roku, kiedy Miasto Gdynia zobowiązało się do przebudowania wiaduktu drogowego, a PLK do wybudowania muru oporowego wzdłuż ulicy Strzelców. Według PKP PLK do dalszego rozwoju transportu kolejowego niezbędne jest docelowe wybudowanie 3 toru na całym odcinku linii na zasadach ustalonych z Miastem Gdynia w 2017 roku.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poważnie potraktowały ustalenia z Miastem Gdynia, sprzyjające rozwojowi komunikacji oraz transportu kolejowego w Gdyni. Niestety ze strony Władz Miasta brak jest zrozumienia i respektowania ustaleń ważnych dla mieszkańców i rozwoju sprawnego i ekologicznego transportu kolejowego – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.