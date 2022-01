Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni: „To wstępna rejonizacja, przekształcenie SP nr 14 to szansa na spełnienie marzeń gimnastyczek”

- W swoim piśmie kurator wskazuje, że budynek SSP nr 14 wymaga dostosowania do potrzeb edukacji w klasach I-III oraz błędną praktykę łączenia oddziału sportowego lub ogólnego z oddziałem mistrzostwa sportowego - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Deklarowaliśmy już wykonanie niezbędnego remontu w tej placówce, aby przygotować budynek do potrzeb naszych najmłodszych uczniów. Ta kwestia jest dla nas oczywista, tym bardziej, że wszystkie nasze szkoły są na bieżąco przystosowywane do obecnych realiów. We wnętrzach placówki przy ul. Władysława IV prowadzi część zajęć Szkoła Podstawowa nr 21 ze Śródmieścia, która jest szkołą rejonową z klasą sportową o profilu gimnastyki artystycznej. W budynku obecnej „czternastki” trenują dwa kluby zrzeszające gimnastyczki. To jedyna szkoła, która ma specjalną podłogę chroniącą przed kontuzjami. Oficjalnie uczy się tutaj 51 osób, ale znacznie więcej trenuje tutaj gimnastykę. Sąsiednie szkoły nie mają problemów z liczebnością dzieci, blisko 70 procent uczniów dojeżdża do tych szkół z innych dzielnic Gdyni. Dla rodziców olbrzymim plusem byłby wybór odremontowanej, nieprzepełnionej placówki, położonej w ciągu kilku placówek edukacyjnych, niedaleko przystanku SKM. Decyzja o przekształceniu była realną szansą na rozwój placówki i przywrócenie w Gdyni olimpijskiej nauki w gimnastyce artystycznej. Tym bardziej, że to marzenie dziewcząt z wielu gdyńskich szkół, które przychodzą tu na treningi od najmłodszych lat.