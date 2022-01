Nowa szkoła rejonowa w centrum Gdyni jednak ze szkodą dla SP nr 51?

O rozwój Szkoły Podstawowej nr 51 od lat walczą rodzice uczących się tam dzieci, społecznicy i opozycja. Gdyński samorząd zamierza jednak utworzyć nową szkołę rejonową w Śródmieściu, która ma się mieścić w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Władysława IV. Na listopadowej sesji Rady Miasta Gdyni, radni przyjęli uchwałę intencyjną uprawniającą prezydenta do działań w tej sprawie. Przeciwko tym zamiarom od początku była część mieszkańców Gdyni, która poparcie znalazła w społecznikach, opozycji, Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni oraz Pomorskiej Kurator Oświaty, która negatywnie zaopiniowała plany gdyńskiego samorządu co do przyszłości placówki. Z opublikowanego przez społeczników projektu obwodu szkolnego wynika, że nowa szkoła rejonowa miałaby przejąć część rejonów innych placówek. Najwięcej, bo według wyliczeń społeczników 80 procent rejonu, miałaby stracić SP nr 51, której zmiany w SP nr 14 miały zupełnie nie dotyczyć.