Zmiany w gdyńskiej oświacie negatywnie zaopiniowane przez Pomorską Kurator Oświaty. Miasto będzie się odwoływać

Przypomnijmy, że na listopadowej sesji Rady Miasta Gdyni, radni przyjęli uchwałę intencyjną uprawniającą prezydenta do przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 14 w szkołę rejonową. Jeszcze kilka lat temu, tę szkołę kończyły gimnastyczki, które osiągały sukcesy w ogólnopolskich zawodach. Jak przekonywał wtedy na sesji Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni, który odpowiada w mieście m.in. za edukację, główną intencją przy powołaniu nowej szkoły rejonowej jest to, aby dzieci z rejonu ul. Władysława IV miały bliżej do szkoły i aby rozwijać w Gdyni gimnastykę artystyczną.

Jednak jak słyszymy, plany gdyńskiego samorządu co do przyszłości placówki, będą musiały chwilę poczekać. Najpierw miasto musi odwołać się od negatywnej opinii Pomorskiej Kurator Oświaty, która nie zgodziła się na przekształcenie szkoły.