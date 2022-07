Baltic Pipe jest już połączony z Polską. Gaz popłynie nim jesienią

Spółki GAZ-SYSTEM i Energinet, które są partnerami budowy Baltic Pipe, zrealizowały ważny etap prac montażowych na gazociągu podmorskim. Wykonano spoiny na obu końcach gazociągu po przeciwległych stronach Morza Bałtyckiego. To znaczy, że gazociąg został fizycznie połączony z siecią przesyłową Polski i Danii. Umożliwi to przesyłania gazu ziemnego z Norwegii do obu państw, ale też do użytkowników w krajach sąsiednich.

- Dziś możemy powiedzieć, że gazociąg podmorski Baltic Pipe jest pod względem technicznym elementem krajowego systemu przesyłowego. Dzięki tej inwestycji zintegrowaliśmy sieci gazowe Polski i Danii, tworząc nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do regionu środkowo-wschodniej Europy. Przed nami jeszcze prace rozruchowe i nagazowanie, a następnie uruchomienie przesyłu w zakładanym terminie, czyli 1 października tego roku – poinformował Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Prezes wskazał też, że operacje połączenia gazociągu podmorskiego z gazociągami lądowymi w Polsce i Danii zostały poprzedzone szeregiem działań przygotowawczych. Wykonano m.in. wodną próbę ciśnieniową, potem odwadnianie i osuszanie. Następnie, po stronie duńskiej, spółka Energinet dokonała wspawania odcinka łączącego gazociąg lądowy z gazociągiem podmorskim we wcześniej przygotowanym wykopie otwartym. Takie samo działanie po stronie polskiej przeprowadził GAZ-SYSTEM. Spoiny gwarantowane, tzw. złote spawy, wykonane na obu końcach gazociągu połączyły go z siecią przesyłową Polski i Danii. W kolejnym etapie inwestorzy przywrócą tereny budów do stanu pierwotnego i rozpoczną się prace w kierunku uruchomienia gazociągu. Wszystkie działania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Rurociąg w październiku będzie miał przepustowość rzędu 2-3 mld metrów sześć. gazu rocznie. W 2023 r. osiągnie maksymalną moc, czyli 10 mld metrów sześć.. A dodajmy, że Polska zużywa około 20 mld metrów sześć. gazu rocznie. Nasze krajowe wydobycie jest szacowane na ok. 4 mld metrów sześć., z kolei gazoport w Świnoujściu może przyjmować 6,5 mld metrów sześć., a jego możliwości mogą wzrosnąć do nawet 8 mld.