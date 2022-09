Babcia jednej z pacjentek- Szpitalowi w Pucku nie pomoże dobry sprzęt! Jakie są problemy szpitala w Pucku?

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. Pani Olimpia z Gdańska wraz z 7-letnią wnuczką odwiedziły Puck, rodzinne miasto kobiety. Na spacerze dziecku wpadł jakiś paproch do oka, a że akurat znajdowały się przy Szpitalu Puckim, postanowiły poszukać natychmiastowej pomocy w najlepszym i najbardziej odpowiednim do tego miejscu.

Babcia 7-latki, która sama ukończyła szkołę pielęgniarską, wiedziała, że do wykonania zabiegu płukania oka niezbędna jest sól fizjologiczna, a sam zabieg może zostać wykonany przez pielęgniarkę/pielęgniarza. Myślała, że wizyta w szpitalu w Pucku pójdzie gładko.

- W drzwiach wejściowych do izby przyjęć spotkałam pielęgniarza, który skierował mnie z dzieckiem do POZ Przychodnia i pomoc doraźna, "ponieważ my takich zabiegów nie wykonujemy" - opowiada pani Olimpia. - We wskazanym miejscu nie zastałam nikogo, wszystkie drzwi były zamknięte na klucz. Udało się dopiero otworzyć drzwi prawdopodobnie do pomieszczenia socjalnego, gdzie zastałam młodą kobietę spożywającą posiłek. Na moje pytanie, gdzie można wykonać zabieg płukania oka u dziecka, ponownie usłyszałam, że "takich zabiegów nie wykonujemy, tylko kierujemy do szpitala w Wejherowie".