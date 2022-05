Awantura na cmentarzu, awantura na Lewicy. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Stanowisko władz Nowej Lewicy jest jednoznaczne. Zacytujmy załącznik do uchwały, w której jednoznacznie Maciejewską potępiono: "przepychanie się, szarpanie i używanie przemocowego języka, używając przy tym tabliczki z logiem partii przez koleżankę Beatę Maciejewską, było aktem niestosownym i niegodnym posła oraz członka Nowej Lewicy. Zwłaszcza że incydent miał miejsce na cmentarzu. W szczególności szarpanie dyplomaty akredytowanego w Polsce jest aktem nieodpowiedzialnym i niegodnym osoby, która piastuje stanowisko państwowe. Zachowanie posłanki Maciejewskiej naraża polskich pracowników dyplomatycznych pracujących na terenie Federacji Rosyjskiej na niebezpieczeństwo. Nie popieramy takiego zachowania posłanki Beaty Maciejewskiej (...)".

No więc Szanowni Lewicowcy, nie macie racji. Protest na cmentarzu był wyraźnym sprzeciwem wobec bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę. Taki protest został zauważony, został odnotowany wielokrotnie mocniej, niż jakiekolwiek kanapowe oświadczenia i protesty. Rosyjska dyplomacja to mistrzowie papierowych polemik, oświadczeń i kontroświadczeń. W gruncie rzeczy jednak lekceważą każdy papier i każde oświadczenie. Nie lekceważą tylko bezpośredniego działania i siły. Gdy rosyjska armia morduje cywilów i ostrzeliwuje rakietami miasta, gdy rosyjscy żołdacy gwałcą kobiety, a z rabunku uczyniono zasadę prowadzenia wojny, nie ma przestrzeni na subtelności. Poseł Maciejewska to zrozumiała, władze pomorskiej Nowej Lewicy - nie.