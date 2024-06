Anna Fotyga odwiedziła Lębork. - Moimi korzeniami jest "Solidarność" - mówiła europosłanka [WIDEO]

- Mam osobisty stosunek do przekopu Mierzej Wiślanej. Ujmowałam to w wielu dokumentach, że jest to swoboda żeglugi w aspekcie bezpieczeństwa -mówią Anna Fotyga. - W 2007 jedną z ostatnich decyzji rządu Jarosława Kaczyńskiego było uruchomienie tego przedsięwzięcia, jakim był przekop Mierzei Wiślanej, mimo braku deklaracji o wsparciu z Unii Europejskiej. Zdecydowaliśmy, że będzie to wykonane ze środków z budżetu państwa. Udało się to sfinalizować dopiero po ponownym wygraniu wyborów przez PiS. Dlatego uważam, że CPK też zostanie zrealizowane. Jesteśmy zdeterminowani, by tak się stało.