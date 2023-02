Mateusz Kusznierewicz: Cały czas się ścigam, tylko z mniejszą intensywnością. Od sportu nie mogłem uciec, ale to dobrze

Jak wygląda życie po życiu sportowym? Jak się w nim odnaleźć? Myślę, że dla dużej części sportowców to dosyć przełomowy moment.

Jest bardzo duża różnica pomiędzy karierą, którą miałem jako sportowiec, i tym, co stało się po zakończeniu kariery olimpijskiej. Co ciekawe, ja cały czas żegluję. Ja cały czas się ścigam, tylko z mniejszą intensywnością. Nie podróżuję już 250 dni w roku, tylko, można powiedzieć, raptem 50 na regaty. To jest olbrzymia różnica. Jak wytrzymać w domu? Jak wytrzymać z żoną, z dzieciakami? To jest proces zmiany. Nas sport nauczył odnajdywania się w różnych sytuacjach: w tych, kiedy wszystko się układa, ale także tych, które są wyzwaniem. Dostosowaniem się do tych rzeczy. Dla mnie mocno pomogło to, że od razu znalazłem zajęcie. Jestem przedsiębiorczy i szukam wyzwań w biznesie. Pracowałem trochę u innych osób, samemu też zrealizowałem kilka przedsięwzięć. Myślę tutaj o Akademii Mistrzów Świata, czy o projekcie Zoom.me. Ten ostatni był ramką cyfrową, którą wykorzystaliśmy od zera, a wyprodukowaliśmy w Chinach i sprzedawaliśmy w Polsce. Ja się w tym odnalazłem, ale prawda jest taka, że od sportu nie mogłem uciec. I dobrze, bo on daje mi świeże powietrze. Zawsze, kiedy wychodzę na trening na wodę, na regaty, pomimo tego, że nie robię tego już na poważnie jak kiedyś, to jednak działa na moją głowę bardzo dobrze.