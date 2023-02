Paulina Ligarska z SKLA Sopot: Mam nadzieję, że zainteresowanie wielobojem będzie rosnąć. W Sopocie się zadomowiłam

Podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu kibice zobaczyli panią jedynie w konkurencji pchnięcia kulą. Co się stało, że nie wzięła pani udziału w pełnym pięcioboju?

Borykałam się z problemami zdrowotnymi i nie do końca byłam w stanie się przygotować na takim poziomie, jaki chciałabym zaprezentować na mistrzostwach Polski czy Europy. Generalnie już jestem na dobrej drodze. Wszystko jest prawie OK.

A co się dzieje ze zdrowiem?

Mam problemy z kolanem. To przewlekły stan. Nie chcę się w to zagłębiać za bardzo. Generalnie można powiedzieć, że już jest OK. Uznaliśmy z trenerem, że czasami trzeba zrobić kilka kroków do tyłu, aby później móc iść do przodu. Kończę leczenie kolana, więc nie chcieliśmy ryzykować. Skupiamy się tak naprawdę na lecie, bo przed nami bardzo ważny sezon z mistrzostwami świata, ale można też robić kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To będzie dużo istotniejsze.