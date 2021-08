41. rocznica Porozumień Sierpniowych. "Tu jest Solidarność". Ponad 600 zdjęć i dokumentów na wyjątkowej wystawie

- Aby poczuć te emocje, trzeba uruchomić największy, najwyższy pułap emocjonalnej wrażliwości. Trzeba zadać sobie trud, aby pomyśleć, co przeżywali ludzie w lipcu i w sierpniu roku 1980, podejmując walkę z nieludzkim systemem komunistycznym. Te 200 paneli wystawowych opowiada bardzo wiele ciekawych historii; historii, które spotykają się między datami 14 sierpnia 1980 roku, przechodzą przez 16 sierpnia – kiedy właściwie narodził się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy – i prowadzą nas do daty 31 sierpnia roku 1980, czyli do podpisania Porozumień Sierpniowych – mówił prezes IPN, Karol Nawrocki.