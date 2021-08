41. rocznica Porozumień Sierpniowych. Marsz „Porozumienie 2021” przeszedł ulicami Gdańska

- Cieszę się, że spotykamy się na marszu, który jest marszem jednocześnie pamięci i wspomnień – tego, co razem udało nam się zrobić, ale także ma on odniesienie do dnia dzisiejszego. W tym marszu będziemy pamiętali, jakie były wartości Sierpnia; wartości Sierpnia to zwalczanie cenzury, to wolność dla wszystkich i niezgoda na represje polityczne. To możliwość organizowania się zgodnie ze swoimi zasadami w związki zawodowe, stowarzyszenia – mówił Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu i opozycjonista czasów PRL. - To także była walka o niezależne sądy, bo przecież czuliśmy, wiedzieliśmy, co to znaczy sądy podporządkowane władzy politycznej. O tym wszystkim trzeba dzisiaj przypominać i o tym wszystkim będziemy pamiętali maszerując, i będziemy maszerowali teraz, w przyszłości i w kolejnych latach. Jeżeli oni uważają, że nas nogi zabolą, to się mylą – zaznaczył.