41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Premier w sali BHP: Solidarność wybuchła ogniem, którego 100 lat nie wyziębi

- Pamiętam tamte dni, jako młody bardzo człowiek, że Solidarność wybuchła tak nagle, że wybuchła takim ogniem, którego 100 lat nie wyziębi – wspominał premier Mateusz Morawiecki. - Pamiętajmy też o tym, że kamienie milowe, które prowadziły do powstania Solidarności to wielki wysiłek poprzednich pokoleń robotników, inteligentów, studentów, rolników, którzy walczyli na najróżniejszych barykadach i oczywiście rok 1956, 1968, 1970, ale chyba najbardziej bezpośrednią iskrą były wielkie protesty robotnicze 1976 roku i to, co po nich nastąpiło – ta Solidarność, która była przez wielu mieszkańców miast, inteligencji później, w sposób praktyczny, realizowana na rzecz szykanowanych robotników Płocka, Ursusa, Radomia i dziesiątek innych miast, w których były protesty 1976 roku i oczywiście, kamieniem milowym na drodze do Solidarności była wspaniała pielgrzymka Jana Pawła II do swojej ojczyzny w czerwcu 1979 roku – dodał.

Szef rządu na zakończenie swojego przemówienia zaznaczył także: - Dbałość o miejsca pracy, przede wszystkim w czasie pandemii to Solidarność. Dbałość o słabszych, o emerytów, o rodziny, o rodziny wielodzietne to Solidarność. Dbałość o środowisko naturalne to także Solidarność. Także dzisiaj chciałbym bardzo żeby to przesłanie Solidarności służyło i nam dziś, i przyszłym pokoleniom. Może to znowu trochę naiwne, ale wierzę, że musimy próbować porozumiewać się ponad różnymi podziałami, a w szczególności w obliczu tak trudnych i coraz trudniejszych okoliczności wokół nas; okoliczności geopolitycznych, które na naszych oczach zmieniają się. W szczególności w obliczu nowych ryzyk, nowych zagrożeń, takie porozumienie jest potrzebne i głęboko wierzę, że my Polacy, my ludzie Solidarności, my ludzie wolności możemy, chcemy i potrafimy takie porozumienie budować i zbudować.