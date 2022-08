Żywe "kosiarki" w Gdańsku. Trawę na Olszynce będą kosić... owce

Jak wskazują lokalni radni dzielnicy Olszynka, sam pomysł na sprowadzenie do terenów przy Opływie Motławy owiec, jako naturalnych "kosiarek" pojawił się już dwa lata temu.

- Chodziło nam o to, by zadbać o odpływ Motławy, w szczególności po stronie Olszynki. W toku rozmów wychodziły pewne fakty. Okazało się, że w tych miejscach znajdują się pastwiska i znaczne tereny zielone, które wymagają koszenia - mówi Karina Rembiewska, działaczka społeczna z gdańskiej dzielnicy Olszynka. - Od słowa do słowa doszło do pomysłu, by pojawiły się tam owce. Od samego początku ja i cała rada dzielnicy zaczęliśmy mocno wspierać ten pomysł, bo wydaje on się nam nowym akcentem, którego na Olszynce potrzeba. Cieszymy się, że GZDiZ zdecydował się wprowadzić na te tereny "naturalne kosiarki".