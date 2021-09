Zniszczone torfowisko nad jeziorem Mausz? Wójt zabrał głos Maciej Krajewski

Już we wtorek Urząd Gminy Sulęczyno uspokajał, że torfowisko na działce, gdzie ma powstać kontrowersyjna żwirownia, nie zostało zdewastowane, jak opisują zaniepokojeni mieszkańcy. Głos zabrał też wójt Bernard Grucza, podkreślając jeszcze raz, że są to zgodne z prawem działania właściciela gruntów, niezależne od eksploatacji. - To prywatna sprawa gospodarza - tłumaczy.