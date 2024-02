Włamanie do plebanii w Kiełpinie. Mieszkańcy w szoku!

Policja potwierdza włamanie do kiełpińskiej plebanii

Wykorzystali czas, kiedy księża odprawiali wieczorne msze święte

Jak mówi ks. Tomasz, złodzieje dostali się do budynku przez okno, od strony sąsiadów, wykorzystując jedno znajdujące się we wnęce, gdzie byli mniej rzucali się w oczy. Wycięli w szybie otwór i tak dostali się do wnętrza budynku.

- Złodzieje wykorzystali czas, kiedy obaj z księdzem Dawidem byliśmy w kościele - opowiada wciąż jeszcze roztrzęsionym głosem ks. proboszcz. - Zazwyczaj jest tak, że pomiędzy mszami ksiądz Dawid wpada na chwilę do domu. Pewnie dobrze, że tym razem tego nie zrobił, bo nie wiadomo co mogłoby się stać.

- Gdy wracaliśmy z kościoła do plebanii, zauważyłem, że w moim pokoju świeci się światło, co już było niepokojące, bo zawsze je wyłączam - kontynuuje ks. Tomasz Juchniewicz. - Gdy próbowaliśmy otworzyć drzwi, żeby wejść do środka, nie dało się. Były zablokowane od wewnątrz, podobnie jak pozostałe drzwi. W ten sposób załatwili sobie dodatkowy czas, w razie gdyby ktoś dzwonił czy pukał do drzwi lub po prostu próbował wejść. Gdy nie mogliśmy się dostać do środka, zadzwoniłem na policję. Resztę już pani zna - dodaje kiełpiński proboszcz.

Z biura parafialnego skradzioną dość sporą kwotę pieniędzy, póki co nie podajemy jakiej wysokości była to kwota. Dokonano też dużych zniszczeń. Drzwi do pokoju ks. Dawida zostały otwarte siłą.