Zmiany w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Obsługę ładunków przejmie Welcome Airport Services OPRAC.: Jakub Cyrzan

Welcome przejmuje obsługę frachtu lotniczego na gdańskim lotnisku. We wtorek 31 maja umowę w tej sprawie podpisali prezes Portu Lotniczego Gdańsk oraz prezes i wiceprezes Welcome Airport Services.