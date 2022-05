Wojsko. Nowe zasady rekrutacji. Nowe wynagrodzenia i liczne szkolenia. Czym kusi wojsko kandydatów?

Ministerstwo Obrony Narodowej określiło już szczegóły dotyczące m.in. powołania ochotników oraz możliwości zdobycia przez nich dodatkowych kwalifikacji.

- Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane służbą w wojsku mogły np. poza studiami na wojskowej akademii czy kursem oficerskim lub podoficerskim, zgłosić się do służby przygotowawczej. To ostatnie rozwiązanie zlikwidowała jednak obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny. Zamiast służby przygotowawczej pojawiła się nowa propozycja służby czynnej dla ochotników – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Zgłoszenie się do niej to pierwszy krok na drodze do powołania w szeregi zawodowców - wyjaśnia nieetatowy rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji major Andrzej Gejda.