Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA

Bursztyn - prawdziwe Złoto Bałtyku

Profesjonaliści po drobinki się nie schylą, bo celują w zupełnie inny towar. To okazałe bryłki, które mogą potem zostać poddane obróbce i trafić np. do biżuterii.

Gdy wśród resztek drewna, połamanych muszelek trafi się niewielki bursztyn - radość jest niezmierna. Wartość ma niewielką i majątku na nim nie zbijemy, ale za to sprawia olbrzymią frajdę.

Bursztyn fascynuje od lat! Potrafi leczyć, świetnie smakować w nalewkach oraz zdobić, cieszyć oko i przynosić majątek do naszych kieszeni. Od lat bałtycki bursztyn jest nieodpartym magnesem, który przyciąga nad polskie morze tłumy. Poszukiwacze przepatrują płycizny i plaże w poszukiwaniu charakterystycznego złotego błysku.

Czym jest bursztyn i jak powstaje?

"Polski bursztyn" powstał dawno - ok. 40 milionów lat temu. Powalone żywiczne drzewa, później przykryte ziemią i wulkanicznym popiołami zostały zalane wodami eoceńskich mórz. Z upływem czasu miękka żywica twardniała, przeistaczając się w to, co dziś znajdujemy na plaży po dużych sztormach.