Zbyt krótkie autobusy linii 189? Po remoncie długie pojazdy nie wróciły. To niejedyny problem Krzysztof Dunaj

Do czasu remontu ulicy Starogardzkiej po Gdańsku jeździły długie autobusy linii nr 189. Po zakończeniu prac sytuacja się zmieniła. Długie pojazdy nie wróciły, a pasażerów przybywa. Co na to Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku?