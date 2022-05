Zboże horrendalnie drogie. Chleb będzie drożał?

Ukraina, według Międzynarodowej Rady Zbożowej, była czwartym największym eksporterem zbóż na świecie. A Rosja zajmowała trzecie miejsce. Udział tych dwóch krajów w światowym eksporcie, który teraz z powodu wojny się załamał, wyniósł w ubiegłym roku 22 proc.

Ukraiński resort rolnictwa szacuje, że tegoroczne plony mogą być mniejsze nawet o 40 proc. A to, co uda się wyprodukować, trudno będzie wyeksportować. Droga morska, którą zboże było transportowane z Ukrainy, została praktycznie całkowicie zablokowana. A koleją można wywieźć jedynie ułamek tego, co przeładowywały ukraińskie porty przed wojną.