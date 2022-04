Astronomiczne ceny produktów rolnych. Za schabowego i mielone przyjdzie nam słono płacić

Spójrzmy szczegółowo, jak drożeje żywność. Ceny (bez VAT) pszenicy w skupie w marcu wyniosły 151,59 zł za dt (decytonę, czyli 100 kg). Wzrosły zarówno w stosunku do lutego (o 19,9 proc.), jak i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (o 60,9 proc.). Z kolei na targowiskach za 100 kg pszenicy płacono 159,93 zł (o 16,7 proc. więcej niż w lutym 2022 r).

Wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych w marcu 2022 r. jest wysoki – w stosunku do marca ub. roku ceny poszyły w górę o prawie 36 proc., a w stosunku do lutego tego roku – o niemal 16 proc. Najbardziej wzrosły ceny zbóż, żywca wołowego i drobiu. W skali roku najbardziej podrożała pszenica, żyto i żywiec wołowy – wynika z najnowszych danych GUS. Jeśli tak drastycznie drożeje surowiec, to jako konsumenci, dużo więcej zapłacimy w sklepie za finalny produkt.

Co z mięsem? Według GUS, cena skupu żywca wołowego (wynosząca 10,68 zł za kg) wzrosła zarówno wobec lutego, jak i wobec marca 2021 r. (odpowiednio o 9,4 proc. i o 55,3 proc.). Za żywiec wołowy na targowiskach trzeba było zapłacić 8,03 zł za kg (wzrost o 4,6 proc. w stosunku do lutego).

Za żyto w skupie trzeba było płacić 120,46 zł za dt. To jest o 9,2 proc. więcej niż w lutym oraz o 63 proc. więcej niż przed rokiem. Na targowiskach cena żyta wzrosła o 11,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Żywiec wieprzowy w skupie kosztował 6,56 zł za kg, czyli o 49,2 proc. więcej niż w lutym i o 22,4 proc. więcej niż rok temu. Na targowiskach cena wyniosła 6,88 zł za kg (to drożej o 18,2 proc. niż w lutym). W górę poszła też cena drobiu rzeźnego. W skupie wyniosła 5,59 zł za kg (to więcej o 13,2 proc. w porównaniu do lutego i o 39,9 proc. w stosunku do marca ub. roku).

Podwyżki cen nie ominęły tez mleka. Za 100 litrów płacono w skupie 196,48 zł (o 6,7 proc. więcej niż w lutym i o 29,7 proc. więcej niż przed rokiem).

GUS

Eksperci ekonomiczni nie mają wątpliwości – to jeszcze nie koniec wzrostu cen żywności. W marcu za ich dynamikę odpowiada m.in. wojna na Ukrainie. W kolejnych miesiącach prawdopodobnie się ustabilizują, ale i tak pójdą w górę.