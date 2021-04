Zbigniew Ziobro testuje cierpliwość Jarosława Kaczyńskiego. Dr Rydliński: „Musi młodym działaczom w swojej partii pokazać, że jest szeryfem”

Patrząc na poparcie tego spróchniałego drzewa, trzeba powiedzieć, że jego podstawa jest ciągle solidna. Solidniejsza niż w przypadku innych partii politycznych. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatniego roku straciło aż 10 procent poparcia, ale to ciągle partia, która prowadzi w sondażach. Nie wiadomo, czy opozycja byłaby w stanie wskoczyć na to drzewo i powalić je.

Licytuje z wysokiego C i testuje cierpliwość Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze kilka lat temu Jarosław Kaczyński nie pozwoliłby sobie na to. Był na tyle silnym politykiem, że mógł zniszczyć jego karierę. Ale teraz już nie. A sam Zbigniew Ziobro musi swoim przybocznym, młodym działaczom w swojej partii pokazać, że jest szeryfem.

A nie miękiszonem?

Że ma odwagę i nawet za cenę utraty stanowisk nie zrezygnuje – jak to on określa – z pryncypiów. Zbigniew Ziobro walczy zresztą nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale też z Mateuszem Morawieckim. Od obu zależy jego pozycja polityczna i pozycja ministra sprawiedliwości. On rozumie tę prawidłowość, że czasami trzeba się w polityce poświęcić. Tym bardziej, że on i jego partyjni koledzy są młodzi i mają czas. Tego czasu nie ma już Jarosław Kaczyński.