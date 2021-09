Zaczarowany ogród w Nowej Karczmie. Tutaj jesień jest wyjątkowo kolorowa! [ZDJĘCIA]

Kiedy za oknem pochmurno i deszczowo, a jesień zapowiada swoje rychłe nadejście, to jest takie miejsce, gdzie wciąż można poczuć klimat lata. Zaczarowany ogród Hanny Smuczyńskiej w Nowej Karczmie mieni się kolorami tęczy. Wśród licznych roślin królują dalie. Te kwiaty są wyjątkowe, różnorodne w barwach, kształtach kwiatostanów, rozmiarach. I co ważne, jest ich jeszcze więcej niż przed rokiem.

- Powiększyliśmy nasze uprawy, aby zrobić miejsce dla kolejnych roślin - mówi Hanna Smuczyńska, mistrz florystyki, ogrodniczka i właścicielka farmy kwiatów. - Kosztowało to sporo pracy, ale efekty cieszą dziś oko. Nasz ogród to taki trochę dzikus. Są w nim miejsca, które zostawiliśmy bez naszej ingerencji, gdzie rośliny rozsiewają się naturalnie. W ten sposób zapraszamy do nas owady i ptaki, które są nieodzownym składnikiem zdrowego ogrodu. Motyle, trzmiele i pszczoły całymi dniami zapylają kwiaty, a ptaki oczyszczają rośliny ze szkodników. Każdego roku obserwujemy nowe gatunki ptaków i zapylaczy, które odwiedzają nasz ogród i chętnie do niego wracają. W tym roku zamieszkały w nim makolągwy, zmrocznik gładysz i cała rodzina pszczela.