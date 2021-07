Z Pragi do Gdyni czeską koleją. I to być może jeszcze w tym roku. Połączenia chcą uruchomić Regio Jet oraz České Dráhy Agnieszka Kamińska

Dwaj czescy przewoźnicy kolejowi planują uruchomienie bezpośredniego połączenia pasażerskiego z Pragi do Gdyni. Jest prawdopodobne, że znad morza do stolicy Czech pojedziemy już w grudniu tego roku. Pociągi pasażerskie, łączące czeską Pragę z polskim wybrzeżem, chcą wprowadzić przewoźnik České Dráhy oraz prywatny operator Regio Jet. Jego składy będą miały od 6 do 10 wagonów, a podróż do Gdyni ma zająć około 10 godzin.