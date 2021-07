Czescy przewoźnicy deklarują: "Będą pociągi z Gdyni do Pragi"

Czy Trójmiasto już niedługo będzie mogło liczyć na liczne wizyty czeskich turystów? A może to Polacy tłumnie ruszą na wakacje do Czech? Wszystko wskazuje na to, że już niedługo będziemy mogli wsiąść do pociągu w Gdyni, a następnie po zaledwie 10 godzinach jazdy za oknem wagonu ujrzymy czeską Pragę.