XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Konfrontacja świata biznesu ze sprawami Polaków

W dniach 6-8 września Karpacz ponownie stanie się gospodarczą stolicą Polski. Wtedy bowiem odbędzie się tam XXXI Forum Ekonomiczne, gromadzące rok rocznie przedstawicieli świata biznesu, nauki, sportu, obronności, energetyki, medycyny oraz mediów.

Tradycyjnie na wydarzeniu nie zabraknie także reprezentacji Polska Press Grupy, która będzie organizatorem wielu ciekawych paneli tematycznych.

Uczestnicy imprezy zainteresowani biznesowym podejście do sportu będą mogli wziąć udział m.in. w dyskusji prezentowanej w ramach panelu „Sport narzędziem promocji miast i gmin. Czy sponsoring sportowy jest skuteczny?”, który zorganizowany będzie wspólnie z Totalizatorem Sportowym.

Marketing sportowy to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez firmy i trenerów do promocji produktów i usług, zarówno z branży sportowej jak i z każdej innej. Zaproszeni eksperci postarają się udowodnić, że sport może być zatem ogniwem łączącym samorząd i biznes, m.in. doskonałym narzędziem promocji miast i regionów oraz do promowania lokalnych produktów i usług.