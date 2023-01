Wystawa w Gdyńskim Centrum Filmowym. "Pole Energetyczne" - Anna Truskolaska i Davide Canepa, to malarskie prace włosko-polskiego małżeństwa

Wernisaż w Gdyni. Tak maluje polsko-włoskie małżeństwo z Sopotu

Do poniedziałku 6 lutego 2023 w Gdyńskim Centrum Filmowym można oglądać malarskie prace, które stworzyli Anya Truskolaska i Davide Canepa. "Pole Energetyczne" to zbiór obrazów koncentrujących się wokół koncepcji koloru i energii. Jak tłumaczą twórcy, kolor to energia, a jego wpływ na ludzką psychikę jest niewyczerpanym tematem badań.

- Starożytne cywilizacje pozostawiły nam wiedzę o ogromnym znaczeniu energii, którą każda z kultur nazywała w inny sposób i którą dzisiaj odkrywamy na nowo. Podstawą ich nauk jest kultywowanie indywidualnego dobrostanu w taki sposób, aby zharmonizować się z dynamiką natury i rytmem życia - komentują autorzy.

I dopytują: Co jeśli obrazy również posiadają pole energetyczne? Czy ich oddziaływanie na widza może zmienić jego własną energię? Wassily Kandinsky - ojciec abstrakcji - twierdził, że „kolor to siła, która bezpośrednio wpływa na duszę”.