Muzeum Miasta Gdyni zaprasza. EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania

- EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania. Uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić, co się stanie, jeśli obniżą temperaturę w domu albo przestaną kupować wodę butelkowaną ale też poznają ważne dane i łatwe triki na ograniczanie zużycia zasobów. W mieszkaniu, zaaranżowanym intrygującymi ilustracjami Pawła Szlotawy, omawiamy ważne kwestie ekologiczne i to, jak we własnym domu, możemy dbać o siebie i środowisko. Trudno jest zmienić nawyki, to żadna tajemnica, dlatego podpowiadamy proste sposoby na to, jak być eko i ułatwić sobie życie – mówi Małgosia Żmijska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego EkoEksperymentarium składającego się z portalu z grami (www.ekoeksperymentarium.pl) i programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych.

– Program EkoEksperymentarium skutecznie dociera do polskich szkół i przedszkoli, a teraz zapraszamy do eko zabawy całe rodziny, które odwiedzając wystawę poprzez doświadczanie odkryją jak zmienić codzienne nawyki i dbać o planetę. Wiemy, że edukacja klimatyczna to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań i każdy z nas szuka sprawdzonych informacji dotyczących np. odpowiedniej segregacji odpadów czy oszczędzania zasobów. Na wystawie przekazujemy wiedzę ekspercką w przystępny sposób, dlatego każdy szybko zrozumie co robić, żeby nie szkodzić środowisku – mówi Joanna Studzińska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.