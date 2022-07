Wykwaterowania pod rewitalizację. Urząd Miejski w Gdańsku tłumaczy sytuację mieszkańców Biskupiej Górki Kamil Kusier

Czy rewitalizacja Biskupiej Górki odbywa się kosztem mieszkańców? Takie pytanie stawiają nie tylko miejscy radni, ale również mieszkańcy Gdańska, którzy w ostatnim czasie musieli opuścić swoje mieszkania. Jak tłumaczy Urząd Miejski w Gdańsku, część osób dobrowolnie zgodziło się zmienić miejsce zamieszkania, wobec części to sąd orzekł eksmisję. Jak jednak w rzeczywistości wygląda proces wykwaterowania Biskupiej Górki? Na co mogą liczyć najemcy? Postanowiliśmy to sprawdzić.