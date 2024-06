Wygrałeś tajemnicze pudełko? Uważaj, to może być oszustwo! Grozi utratą pieniędzy i kradzieżą danych

Jesteś zwycięzcą tajemniczego pudełka! Brzmi kusząco, ale...

Cyberprzestępcy przesyłają maila na temat nagrody do odbioru – tajemnicze pudełko Media Expert. Wartość takiego prezentu to prawie 2000zł, więc jest to bardzo kusząca oferta. Aby otrzymać box, musisz podać jedynie adres do wysyłki i opłacić dostawę produktu w wysokości 13zł. W związku z tym, warto zaznaczyć, że płatność możliwa jest jedynie poprzez podanie danych karty. Na stronie znajdują się fałszywe komentarze innych zdobywców Mystery Boxa.