Wydłużenie lewoskrętu na al. Armii Krajowej w Gdańsku? Czy to rozwiąże problemy z korkami w tym miejscu? Krzysztof Dunaj

Korki w Trójmieście to chleb powszedni. Przekonują się o tym nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie m.in. autobusów. Szczególnie pod koniec roku, kiedy trwają zaawansowane remonty m.in. na Obwodnicy Trójmiasta. Remonty to nie jedyny problem. Na niektórych trójmiejskich ulicach korki pojawiają się przez zbyt wysokie natężenie ruchu drogowego, głównie w godzinach szczytu. Co można zrobić, żeby zmniejszyć korki na ulicach Trójmiasta?