Nowa Warszawska. Na jakim etapie znajduje się budowa linii tramwajowej w Gdańsku? Jakie linie zostaną uruchomione na Nowej Warszawskiej?

Nowa linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie miała długość około 2 km. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podkreśla, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Umowa na realizację NW to niecałe 60 mln zł.

- Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum - oznajmiła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. - Trasa biec będzie od pętli Ujeścisko do al. Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ul. Warszawskiej.

We wrześniu tego roku wykonano prace torowe na skrzyżowaniu z al. Havla, warstwy ścieralne na drodze rowerowej oraz roboty związane z montażem trakcji. Miesiąc wcześniej na skrzyżowaniu al. Havla z Nową Warszawską trwały zaawansowane roboty budowlane związane z „wpięciem” nowego torowiska w istniejącą infrastrukturę. Aktualnie odbywają się głównie prace związane z budową trakcji tramwajowej. Jaki będzie nowy termin ukończenia inwestycji? Martyna Wolak z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała "Dziennik Bałtycki", że planowany termin oddania linii tramwajowej do użytku to pierwszy kwartał 2023 roku.