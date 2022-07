Władze Gdańska chcą odebrać Związkowi Literatów Polskich siedzibę. Konferencja prasowa z udziałem Kacpra Płażyńskiego

- Sam związek działa i krzewi Polską kulturę już od 102 lat - mówił Kacper Płażyński, poseł na Sejm RP. - Wydawałoby się, że jest to bardzo długo i takie dziedzictwo trzeba potraktować szczególnie z szacunkiem, szczególnie w Gdańsku. Pani prezydent Dulkiewicz zabiega o to, aby Gdańsk stał się stolicą literatury UNESCO, też to popieramy. Ale wyjaśnijcie mi państwo jak to ma się do tego, że niedawno Związek Literatów Polski dostał wypowiedzenie najmu tego lokalu, który trwał już 50 lat. Pisarze działają tu bardzo długo, Gdańsk zna ich twórczość, Gdańsk ma się gdzie spotykać. A panią prezydent Dulkiewicz proszę o refleksję, warto wspierać nie tylko swoich dziennikarzy i twórców - mówił Kacper Płażyński podczas konferencji