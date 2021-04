Wizyta u fizjoterapeuty, a potem majówka w hotelu? Hotelarze i turyści szukają sposobów na obejście pandemicznych zakazów

- Jeśli chodzi o zainteresowanie regionem, to myślę, że ono będzie, bo mamy świetne warunki do tego, by nawet w systemie izolacji oraz bez noclegu, dobrze spędzić czas podczas spacerów po plaży czy wycieczek rowerowych – mówi Łukasz Magrian, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku. - Jak będzie w praktyce z usługami noclegowymi, zwłaszcza w mniejszych punktach, zobaczymy. Można spodziewać się zainteresowania małymi apartamentami czy pokojami gościnnymi, jednak co do zasady branża hotelarska jest zamknięta i te największe obiekty pewnie będą nieczynne.