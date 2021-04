Majówka 2021 pod znakiem słońca? Taka będzie pogoda! Długoterminowa prognoza na weekend 1-3.05.2021. Czy będzie ciepło i słonecznie?

Majówka 2021. Długi weekend z zamkniętymi hotelami!

To już pewne! Tegoroczna majówka nie będzie się różnić od poprzedniej. Długi weekend najprawdopodobniej spędzimy w domach. Jeszcze do niedawna wiele osób liczyło na to, że w końcu uda im się wyjechać za miasto i nieco odetchnąć od szarej rzeczywistości. Wszelkie nadzieje i wątpliwości rozwiał minister zdrowia, który zapewnił, że hotele i inne obiekty noclegowe pozostaną zamknięte do 3 maja włącznie, a w trakcie majówki wzmożone zostaną kontrole.

Tegoroczny długi weekend majowy upłynie nam pod znakiem restrykcji, nie oznacza to jednak, że naszą majówkę musimy spisać na straty. Od dawna w tradycje majówkowe wpisały się rodzinne spacery, wycieczki rowerowe czy grille. Jednakże aby każda z wymienionych czynności doszła do skutku niezbędny jest jeden czynnik - dobra pogoda. Czy w 2021 roku pogoda dopisze w majówkę? Szczegółów szukajcie niżej.