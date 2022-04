"Witaj, majowa jutrzenko". Majówka 2022 w Gdańsku. Jak w atrakcyjny sposób zaplanować długi weekend?

Spacery trójmiejskimi plażami, po Parku Reagana czy Parku Oliwskim stały się kluczowym elementem spędzania wolnego czasu, zarówno przez turystów jak i mieszkańców. Warto w tym czasie odwiedzić również Brzeźno, aby zobaczyć odrestaurowany Dom Zdrojowy, przejść się po molo, czy wybrać na spacer po nadmorskiej promenadzie do Jelitkowa.

Na turystów i mieszkańców czeka również ZOO w Gdańsku, które czynne jest od godziny 9:00 do 18:00, a do którego za okazaniem Karty Mieszkańca można raz w roku wejść bez opłaty. 1 maja w Oliwie zainaugurowany zostanie także sezon na pchlim targu, na którym nabyć będzie można niemalże wszystko, co zalega innym w domu.

Szukanie gdańskich lwów, a więc grę miejską, warto połączyć ze zwiedzaniem Gdańska, którego finał można zaplanować m.in. na Polsat Plus Arenie, gdzie atrakcji nie zabraknie dla całych rodzin. Park trampolin, tor gokartowy, kolejka tyrolska czy muzeum Lechii Gdańsk - każdy znajdzie coś dla siebie.