Na majówkowy wyjazd w 2022 roku wydamy średnio prawie 900 zł. Pomorze trzecim najpopularniejszym kierunkiem

Nieco inaczej sprawa prezentuje się, jeżeli chodzi o bezpośrednie lokalizacje. Tutaj spośród wyszukiwanych miejsc noclegowych Gdańsk zajął piąte miejsce (3 procent). Prym wśród Polaków wiodą Zakopane (7 procent), Karpacz (6 procent), Szklarska Poręba (4 procent) oraz Kudowa-Zdrój (3 procent).

Czy to oznacza, że na Pomorzu będzie mniej turystów? Nic bardziej mylnego, bowiem zarówno w gdańskich, jak i trójmiejskich hotelach na weekend majowy zaczyna już brakować miejsc. Turystów nie odstraszają nawet wyższe niż w latach poprzednich ceny, co pokazuje, że wolność od pandemii to główny powód, który determinuje mieszkańców wszystkich części Polski do wyjazdu.