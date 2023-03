Wiosenne imprezy biegowe na Pomorzu. Od przystępnych dystansów do wyzwań dla zaawansowanych KALENDARZ

Kalendarz wiosennych imprez biegowych na Pomorzu 2023

Wiosna to czas pobudzenia. W naszej strefie klimatycznej przyroda budzi się do życia, dając ludziom wiele powodów do radości. Obfitość zieleni, dłuższe dni, a przede wszystkim promienie słoneczne zachęcają do aktywności fizycznej. Wiosna to także czas, kiedy organizatorzy imprez masowych proponują wiele okazji do sprawdzenia się w większym gronie. Takich propozycji nie brakuje na Pomorzu. Przeglądamy więc najciekawsze z nich, które będą dostępne wraz z początkiem kalendarzowej wiosny, czyli po 21 marca 2023 roku.

W ostatni weekend marca można wybrać się na biegowe zawody do Kwidzyna lub Czerska. W sobotę, 25 marca od godz. 9 w lasach Leśnictwa Bogusz odbędzie się Leśny Cross Maraton & Półmaraton. Trasa biegu przebiegać będzie na pętli o długości 7,04 km. Trzy dystanse do wyboru oferowane są natomiast podczas "Maratonu Gockiego", czyli zawodów w miejscowości Wojtal pod Czerskiem. Od godz. 8 można tam biegać na 10 km, w półmaratonie i maratonie.