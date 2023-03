Wiosna coraz bliżej, ale zimna woda wciąż daje morsom dużo energii. Najciekawsze zdjęcia morsów z Instagrama

Morsowanie daje zastrzyk energii również w końcówce zimy

Niskie temperatury nie są zmartwieniem dla wszystkich. Okazuje się, że można z tego stanu czerpać wiele zadowolenia. Wystarczy się przełamać i spróbować wyjść na świeże powietrze... bez ciepłych ubrań. To coś, do czego od lat zachęcają miłośnicy morsowania. Wychodzenie z nagrzanych pomieszczeń do zimnej wody lub na śnieg przynosi całkiem sporo korzyści. Wbrew pozorom, rozsądne morsowanie znacząco poprawia funkcjonowanie naszego organizmu.