Wielka rana zamiast oka, wystające żebra. Tak wyglądała Diana, suczka znaleziona przez inspektórw TOZ na ogródkach działkowych w Pelplinie

Dzik zaatakował kobietę w Gdańsku Pieckach-Migowie. Jak postępować, gdy to zwierzę sprawia zagrożenie?

Mieszkanka dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku została niedawno zaatakowana przez dzika. Ma posiniaczoną i pogryzioną nogę. Mąż kobiety mówi, że zwierzę próbowało zaatakować ich ponownie po kilku dniach. Apeluje do policji i służb o działania. To niejedyne problemy mieszkańców dzielnicy z tymi zwierzętami. Urzędnicy zwracają uwagę, że dziki są co jakiś czas odstrzeliwane i przepłaszane, jednak w tej okolicy jest to szczególnie trudne ze względu na gęste zaludnienie i zabudowę - przepłaszanie tych zwierząt może spowodować zagrożenie dla ludzi i ruchu drogowego.