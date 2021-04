Suczka z krwotokiem na jednym z podwórek w gminie Ostaszewo. Niestety zwierzę nie przeżyło drogi do weterynarza [UWAGA, DRASTYCZNE]

Weterynarz stwierdził krwotok wewnętrzny. Pozostawienie zwierzęcia po porodzie z takimi obrażeniami okazało się dla niego wyrokiem śmierci. Stowarzyszenie Reks w poście w mediach społecznościowych napisało:

- Brak nam słów by wyrazić naszą złość, naszą niemoc, nasz smutek. Brak nam słów do opisania, jakim trzeba być człowiekiem by widząc wykrwawiającą się suczkę nie udzielić jej pomocy. Mamy nadzieję, że opisana sytuacja przyczyni się do choćby jednej sterylizacji, do choćby jednego uwolnienia psa z łańcucha. Mamy nadzieję, że choćby jeden przeciwnik sterylizacji czytając historię tej suni zrozumie, że sterylizacja to DOBRO, które przyczynia się do ograniczenia bezdomności i cierpienia. Mamy nadzieję, że choćby jedna gmina, której los zwierząt jest obojętny wprowadzi program darmowych sterylizacji. Marzymy również o zaostrzeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami.