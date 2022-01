Wichura, śnieżyca i burze z grzmotami nad Pomorzem. Co się dzieje w pogodzie?

"Wiatr zmienia kierunek na północno-zachodni i osiągnął 119km/h w porywie na Rozewiu. Obserwujemy burze oraz wyładowania atmosferyczne na Wybrzeżu oraz w strefie przybrzeżnej. Na Bałtyku sztorm 10-11 w skali Beauforta" – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych.

Powodem wichury był chłodny front atmosferyczny, który przesuwał się do Polski znad Bałtyku oraz zatoka niżowa, która utworzyła się w północno-wschodniej części Europy. Duży gradient ciśnienia wywołał silne porywy wiatru, a na Bałtyku sztorm. W poniedziałek alerty IMGW obejmują cały kraj, na południu dotyczą również intensywnych opadów śniegu oraz zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące silnych porywów wiatru dotyczą województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego - do godziny 18; warmińsko-mazurskiego, podlaskiego - do godziny 22; mazowieckiego - do godziny 23; lubelskiego - do wtorku 18 stycznia do godziny 3,zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego - do godziny 16;