Skutki wichury na Pomorzu. Porywy wiatru nawet do 140 km/h. Dwie osoby z obrażeniami głowy trafiły do szpitala 17.01.2022

Skutki wichury na Pomorzu 17.01.2022 - dane statystyczne

Skutki wichury na Pomorzu 17.01.2022 - Bytów i okolice

Skutki wichury na Pomorzu 17.01.2022 - Elbląg i okolice

Przynajmniej do południa potrwa usuwanie skutków dzisiejszej wichury w Elblągu i powiecie elbląskim. Do tej pory strażacy wyjeżdżali do ponad 50 zdarzeń. Do połowy z nich doszło w Elblągu. Pozostałe akcje przeprowadzane były przez strażaków na terenie całego powiatu, m.in. w Pasłęku i Woli Młynarskiej.

W Elblągu dwie osoby trafiły do szpitala. Więcej w linku poniżej: