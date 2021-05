Wiceminister Marcin Horała o "Polskim Ładzie": Cieszy się dużym poparciem społecznym!

Podczas briefingu wiceministra infrastruktury Marcina Horały na temat "Polskiego Ładu", pytano go także o lojalność Jarosława Gowina i o to czy poparłby kandydaturę senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stwierdzenie, że duże emocje wzbudza składka zdrowotna i to np., że w "Polskim Ładzie" nie przewidziano zmian w zakresie wysokości składki zdrowotnej płaconej przez rolników także tych bardzo bogatych, Horała odparł: - Całokształt zmian tego klina podatkowego jest tak zaprojektowany, żeby dopiero przy 13 tysiącach złotych miesięcznych zarobków brutto był jakiś i to nadal minimalny efekt ujemny.

- To jest postanowienie o zabezpieczeniu, czyli taki środek procesowy, podejmowany w trakcie procesu - dodał. Pytano go też o ewentualne kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Większe dopłaty do paliwa. Co jeszcze PiS obiecuje rolnikom?

- Teraz mówi się o kandydaturze pani senator Lidii Staroń. Myślę, że to ciekawa propozycja. Nieco inna, niż do tej pory. Bo do tej pory bardzo często Rzecznik Praw Obywatelskich miał być w domniemaniu prawnikiem teoretykiem, legitymującym się stopniem naukowym. A pani Staroń jest praktykiem, jednym z kilku parlamentarzystów, którzy wykazali największą aktywność w interwencjach obywatelskich. Pokazała, że te sprawy są dla niej najważniejsze i że umiała działać wbrew ugrupowaniom do których należała. Myślę, że to ciekawe kandydatura ale czas pokaże.