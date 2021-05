Polski Ład. PiS zapowiada zmiany m.in. w służbie zdrowia i emeryturach. Będą dodatkowe pieniądze dla rodzin

Zapowiedział też zmiany w systemie podatkowym, ma zostań podniesiona suma wolna od podatku do 30 tys. zł. Drugi próg podatkowy, jak mówił szef PiS, wzrośnie z dzisiejszych 85 tys. zł do 120 tys.

- Chcę przywołać pięć podstawowych filarów. Pierwszy filar to służba zdrowia i tutaj oprzemy się o nowe źródła finansowania. (…) Filar drugi, to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, gdzie 18 mln ludzi skorzysta na tym programie. Filar trzeci to emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku i lepsze życie dla naszych seniorów. Punkt czwarty to polityka mieszkaniowa. Ostatnim filarem są inwestycje - powiedział premier.

- Wprowadzamy rozwiązanie, które postawi nas ponad wiele państw Europy Zachodniej i to kwota wolna od podatku o wysokości 30 tys. zł. To prawdziwa rewolucja dla milionów Polaków - powiedział Mateusz Morawiecki. - Drugi krok, to wzmocnienie klasy średniej (...). Ten krok to podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. To jest program budowy klasy średniej dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych.

Morawiecki zapowiedział też wsparcie dla rodzin.

- Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Premier ogłosił też ułatwienia dotyczące mieszkalnictwa. Zapowiedział m.in. dofinansowanie dla korzystających z budownictwa społecznego i uproszczenie przepisów przy budowie małych domów mieszkalnych. Zagwarantowany ma być wkład własny do nawet 40 proc. wartości mieszkania. - Ten wkład własny pozwoli na szybką decyzję o kupnie mieszkania. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w tych rodzinach, gdzie pojawią się drugie i kolejne dzieci, pojawiła się możliwość umorzenia części kredytu – mówił premier.