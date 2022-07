WBIJAM SZPILĘ. Jak Donald Tusk przelicytował... Maciej Naskręt

fot. pixabay

Skoro dzisiaj jest piątek, powinniśmy już myśleć o weekendowym wypoczynku. Tymczasem wg byłego premiera powinniśmy o tym myśleć już w czwartek. Szef PO proponuje skrócić tydzień pracy z pięciu do czterech dni. Choć dla przeciętnego pracownika „na pierwszy rzut oka” propozycja jest wyjątkowo atrakcyjna, to nie jest nowa, nie wiadomo o co w niej chodzi i co najważniejsze - miałaby daleko idące skutki gospodarcze.