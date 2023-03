Warta Poznań - Lechia Gdańsk 19.03.2023 r. Lechia wraca bez punktów. Będzie znowu nerwowo u biało-zielonych ZDJĘCIA

Lechia wysoko wygrała przed tygodniem z Miedzią i to miał być kop mentalny dla zespołu. Jeszcze w piątek doszło do spotkania ponad podziałami. Piłkarzy w szatni odwiedziła delegacja, w której znaleźli się Piotr Zejer, członek zarządu klubu i prezes stowarzyszenia kibiców Lwy Północy, Dariusz Krawczyk, akcjonariusz mniejszościowy i członek rady nadzorczej, Arkadiusz Gerwel, członek zarządu oraz Adam Mandziara, współwłaściciel Lechii. To miało pokazać zawodnikom jedność w klubie, bo w ostatnim czasie dużo było słownych przepychanek między Mandziarą i Krawczykiem. Podczas tego spotkania sztabowi szkoleniowemu i drużynie udzielono wsparcia i wobec piłkarzy został wystosowany apel o szczególną mobilizację w momencie, kiedy walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie wchodzi w decydujący moment. Trener Marcin Kaczmarek podziękował za wsparcie i zapewnił, że drużyna jest świadoma trudnej sytuacji i wyzwania, a także zapewnił o maksymalnym zaangażowaniu.

Niestety, tego zaangażowania drużynie wystarczyło tylko na pierwszą połowę. W drugiej części znowu zobaczyliśmy Lechię bez wiary, bez zaangażowania, bez pomysłu, w tym najgorszym wydaniu z tego sezonu. Początek meczu nie był taki zły w wykonaniu biało-zielonych, u których widać było aktywność i chęć do gry ofensywnej. Problem był tylko z dokładnością, bo choć gdańszczanie oddali osiem strzałów w tej części gry to tylko jeden był celny. Lechia mogła objąć prowadzenie w Grodzisku Wielkopolskim, kiedy po akcji Ilkaya Durmusa z pola karnego strzelał Łukasz Zwoliński, ale trafił w słupek. Gdyby padł gol, to na pewno Lechii grałoby się łatwiej. Tak się jednak nie stało, a Warta pokazała na czym polega skuteczny futbol wykorzystując kontrę. Piłkę odegrał Adam Zrelak, a Kajetan Szmyt ograł Mario Malocę, który się przewrócił, następnie Jakub Bartkowskiego i pewne posłał piłkę do siatki. Niesamowicie piłkarz Warty zabawił się z defensorami biało-zielonych. To był jedyny celny strzał gospodarzy w pierwszej połowie, a gdańszczanie i tak dali się zaskoczyć.