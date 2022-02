Waloryzacja rent i emerytur 2022. Rząd ogłosił wyższą waloryzację, wrócą też czternaste emerytury

Waloryzacja rent i emerytur

- Pandemia, kryzys energetyczny, inflacja, to rzeczywiste wyzwania, które najmocniej uderzyły w seniorów, dlatego w tym roku emeryci dostaną jeszcze większe wsparcie. W 2022 r. zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny, znacznie wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo. Świadczenia wzrosną od 1 marca o 7 proc. - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej.

Czternasta emerytura 2022. Kiedy będą wypłacane czternaste emerytury

Co ważne, wróci czternasta emerytura. To świadczenie miało być wypłacone jednorazowo w ubiegłym roku. Premier zapowiedział jednak, że jesienią lub późnym latem znów zostanie wypłacona 14. emerytura. Zasady jej wypłaty maja być podobne do tych ubiegłorocznych.